L’Oms preoccupata per l’Italia. Aumentano i casi non legati alla CIna

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha espresso preoccupazione per “ciò che è stato riferito dall’Italia e dalla Corea del Sud e per come il virus si stia diffondendo in altre parti del mondo”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un briefing nella mattinata con l’Unione africana.

“La Cina ha segnalato all’Oms 75.569 casi, di cui 2.239 decessi. I dati provenienti dalla Cina continuano a mostrare un declino in nuovi casi. Questa è una buona notizia, ma deve essere interpretata con molta cautela. È troppo presto per fare previsioni su questo focolaio”, ha aggiunto il numero uno dell’organizzazione.

