L’Oms rivendica una tassa sanitaria sulle bibite, alcol e tabacco

“Se ben progettate, sono uno strumento efficace per la salute”

Milano, 13 gen. (askanews) – Le bevande zuccherate e gli alcolici stanno diventando sempre più economici, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i Paesi ad aumentare le tasse per ridurre i livelli di consumo e aumentare i finanziamenti per l’assistenza sanitaria. “Le tasse sanitarie non sono una panacea e non sono facili da implementare”, ha affermato il Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, spiegando che “se ben progettate, sono uno strumento efficace per la salute”, durante una conferenza stampa a Ginevra.

