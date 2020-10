L’Oms spera in un vaccino efficace entro il 2020

AGI – L’Organizzazione mondiale della salute è ottimista: c’è speranza, ha detto il segretario generale Tedros Adhanom Ghebreyesus,che un vaccino efficace contro il Covid-19 sia pronto entro la fine di quest’anno.

Al termine dei due giorni in cui si è riunito l’executive board dell’Oms, Ghebreyesus ha sottolineato che il mondo deve usare “tutti gli strumenti in suo possesso” per mettere fine alla pandemia e tra questi vi sono anche i vaccini. “C’è speranza che entro la fine di quest’anno possiamo avere un vaccino”, ha osservato il numero uno dell’Oms.

Al momento sono una quarantina i vaccini in fase di trial clinici,

