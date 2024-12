Londra avvolta nella nebbia, disagi per gli spostamenti per Capodanno

Voli aerei cancellati o in ritardo nel weekend di partenze

Roma, 28 dic. (askanews) – Immagini del centro di Londra avvolto da una fitta nebbia che sta causando disagi alla circolazione in un fine settimana chiave per gli spostamenti per il capodanno.Chi viaggia in aereo sta affrontando ulteriori disagi, poiché la nebbia che ha ricoperto gran parte del Paese negli ultimi giorni ha bloccato i voli e ostacolato gli atterraggi e i decolli.Cancellazioni e ritardi di decine di voli a Heathrow e Gatwick e si prevede che le condizioni resteranno così per tutto il fine settimana.La BBC ha riferito che sono stati già cancellati 20 voli a Heathrow e altri 29 hanno subito ritardi. A Gatwick, 26 voli sono stati ritardati e uno cancellato, dopo una serie di cancellazioni già avvenute venerdì.