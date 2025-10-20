lunedì, 20 Ottobre , 25

Londra, da Naomi a Mick Jagger: star al primo gala del British Museum

Londra, da Naomi a Mick Jagger: star al primo gala del British Museum

Un evento benefico che vuole fare concorrenza al Met Gala

Londra, 20 ott. (askanews) – A Londra, al British Museum, serata-evento con tante star per un gala benefico che vorrebbe fare concorrenza al Met Gala di New York.Sul tappeto rosso sono arrivati tra gli altri la modella Naomi Campbell, il cantante Mick Jagger, Janet Jackson, gli attori Luke Evans, Kristin Scott Thomas. Presenti anche il sindaco di Londra Sadiq Khan e l’ex primo ministro britannico Rishi Sunak.È il primo gala di raccolta fondi organizzato dal museo londinese, la finalità è compensare il calo dei sussidi pubblici. Il British, che possiede una delle più grandi collezioni permanenti al mondo, intende “celebrare Londra come una delle principali capitali culturali del mondo” e rendere questa serata un appuntamento annuale imperdibile.Il tema di questo primo gala è stato il “rosa”, ispirato ai “colori e alla luce dell’India”, a cui il museo sta dedicando attualmente una mostra.

