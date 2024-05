londra,-in-centinaia-contro-il-trasferimento-dei-migranti-su-una-chiatta:-almeno-45-arresti

(Adnkronos) – Almeno 45 attivisti sono stati arrestai mentre cercavano di impedire il trasferimento di migranti da Londra alla Bibby Stockholm, la controversa chiatta nel Dorset usata dal governo britannico per i richiedenti asilo. Centinaia di manifestanti oggi hanno bloccato la strada intorno Best Western di Londra, da dove dovevano partire i pulmann con i migranti. All’arrivo della polizia, hanno formato una catena ed alcuni si sono seduti di fronte al veicolo e sono stati trascinati via con la forza dagli agenti.

La chiatta ha una capacità di 500 posti, da quando è stata noleggiata dal governo britannico per usarla per i migranti è stata la centro di polemiche per le condizioni di sicurezza e sanitarie, con anche un’epidemia di legionella e nei mesi scorsi la morte di un richiedente asilo albanese.

“Alloggiare migranti negli alberghi costa milioni di sterline al giorno ai contribuenti britannici – ha dichiarato il ministro dell’Interno, James Cleverly – non permetteremo ad un piccolo gruppo di studenti che si mettono in posa per i social di fare la cosa giusta per i britannici”.

Le proteste di oggi sono un’indicazione del tipo di resistenza che il governo britannico potrà incontrare quando incomincerà ad applicare la controversa legge per la deportazione dei migranti in Ruanda.