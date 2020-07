Sale la tensione tra Regno Unito e Cina: Londra intende sospendere l’accordo di estradizione con Hong Kong dopo l’entrata in vigore della contestata legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino.

Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, è atteso in Parlamento, per aggiornare i Comuni sui temi presi in esame, tra cui “i nostri accordi di estradizione”, e su “una serie di altre misure che potremmo voler adottare”.

Una direzione sulla quale punta anche Nathan Law, uno dei leader della protesta democratica a Hong Kong, fuggito a Londra di recente. “Ho parlato di questa questione con molti membri del Parlamento e ho ricevuto un sostegno molto forte sull’idea di sospendere il trattato di estradizione con Hong Kong”,

