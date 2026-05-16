londra,-manifestazione-dell’estrema-destra:-dispiegati-4mila-agenti

In contemporanea altre proteste e la finale di FA Cup

Londra, 16 mag. (askanews) – Manifestanti si sono radunati nel centro di Londra per un corte organizzata dall’attivista di estrema destra Tommy Robinson. Si prevede la partecipazione di decine di migliaia di persone e la polizia metropolitana della capitale britannica ha annunciato il dispiegamento di 4.000 agenti, oltre a cavalli, cani, droni ed elicotteri, per gestire la marcia e una contro-manifestazione congiunta a una protesta pro-palestinese, nonché la finale di FA Cup.