Londra omaggia George Michael con un murale

Londra omaggia George Michael a quasi 4 anni dalla sua scomparsa. Al cantante, morto il giorno di Natale 2016 all’età di 53 anni, sarà infatti dedicato un grande murale a Kingsbury, la zona in cui crebbe. La decisione è stata presa – come riporta “Time Out” – dall’amministrazione locale di Brent, borgo della Grande Londra situato nella parte nord-ovest della città. Il murale sarà lungo 9 metri e la sua esecuzione è stata affidata all’artista Dawn Mellor. Il progetto rientra nell’ambito della Brent Biennial dopo che Brent è stata nominata “London Borough of Culture for 2020”; in tutto sono 23 le opere d’arte dedicate all’area.

