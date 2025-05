londra-ue,-accordo-‘reset’-post-brexit:-si-apre-nuova-pagina

(Adnkronos) –

Ue e Regno Unito hanno raggiunto un accordo su tre testi che aprono una “nuova pagina” nelle relazioni bilaterali dopo la Brexit, a quanto si apprende a Bruxelles. L’accordo riguarda diversi campi, tra i quali la difesa, con una partnership sulla sicurezza e la difesa, e l’energia. E’ stata risolta anche la questione della pesca, particolarmente cara alla Francia, prevedendo il pieno accesso reciproco alle rispettive acque fino al 30 giugno 2038.

A quanto si apprende, l’intesa prevede anche un accordo senza limiti temporali in materia di sanità e sicurezza alimentare, segnatamente gli standard sanitari e fitosanitari degli alimentari scambiati tra Ue e Regno Unito. Sembra più lontana, invece, la soluzione alla diatriba sulla mobilità dei giovani e degli studenti: nei testi ci saranno riferimenti a soluzioni future e nessuna soluzione immediata o specifica.

I testi dell’intesa e gli aspetti paralleli sembrano essere stati condivisi positivamente dalle rappresentanze di tutti i ventisette Stati membri dell’Ue, come anche da Londra, dove si sono svolte le discussioni fino all’ultimo momento. È in corso una procedura scritta per il via libera formale, che non dovrebbe incontrare ostacoli.