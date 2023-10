Longevity Run, a Roma sport e prevenzione con i medici del Gemelli

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre

Roma, 11 ott. (askanews) – Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre torna a Roma l’appuntamento con la prevenzione e la promozione dei corretti stili di vita con i medici de Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il binomio salute e sport sarà di nuovo protagonista della edizione romana della Longevity Run 2023, presso lo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla. In particolare, le giornate di venerdì e sabato saranno dedicate ai check-up gratuiti eseguiti dagli specialisti del Policlinico Gemelli e all’attività fisica con lezioni di pilates, funzionale, yoga, baby run per i più piccoli, dimostrazione propedeutica alla pesca da parte della Federazione Italiana Pesca Sportiva e allenamento Sprintt Training Program, dedicato agli anziani. Sabato pomeriggio inoltre, alle ore 16.00, un momento istituzionale con la Guardia di Finanza. Domenica 15 ottobre si svolgerà la Longevity Run, una gara non competitiva di 10 Km, che quest’anno ha un nuovo percorso nel centro storico della città. Per la Longevity Run ci si può iscrivere sul sito www.longevityrun.it.

“La tappa romana della Longevity Run – afferma Francesco Landi, Ordinario di Medicina interna all’Università Cattolica e Direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento Ortopediche e Reumatologiche del Policlinico Gemelli – arriva dopo un tour estivo di grande successo, in cui abbiamo toccato piazze importanti e luoghi di villeggiatura meravigliosi. Incontrando sempre più il favore del pubblico, si conferma la voglia delle persone di fare prevenzione e di provare a cambiare lo stile di vita, la dieta e praticare esercizio fisico, requisiti necessari per una longevità di successo”.

Quest’anno il Villaggio della Prevenzione sarà allestito due giorni, venerdì e sabato, per effettuare screening gratuiti, ribadire l’importanza della prevenzione e dare informazioni sulla nuova campagna vaccinale, anche per l’herpes zoster. I medici eseguiranno la misurazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare, ovvero la pressione arteriosa, i valori di glicemia e colesterolo, dell’indice di massa corporea, unitamente alla valutazione dello stile di vita (ad esempio il fumo), delle abitudini alimentari e di alcuni parametri di performance funzionale (come la forza muscolare).

Domenica mattina, con la collaborazione tecnica di GSBR – Gruppo Sportivo Bancari Romani, si svolgerà la corsa non competitiva di 10 Km nel centro storico di Roma, la città più antica al mondo, proprio a sottolineare questo concetto di longevità che si può raggiungere con il binomio sport e prevenzione.

Partner istituzionali di questa edizione della Longevity Run sono Roma Capitale e Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Lazio. Sponsor dell’iniziativa Danacol con tante altre aziende e associazioni amiche come Smart Axistance e-Well Digital di Enel X, Poste Italiane, Fiuggi, Carni Sostenibili, ANPA e Senior L’Età della Saggezza ONLUS di Confagricoltura, TuscoFarm, Vannucci Piante, Serenissima Ristorazione, Yakult, Genage, GSK e Bromerex.