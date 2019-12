Longhi: “Il declino del Napoli è iniziato con l’addio di Jorginho, Fabiàn non sente la fiducia di Gattuso”

Bruno Longhi, giornalista di Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni sul momento non troppo positivo della squadra di Gattuso tornata alla vittoria contro il Sassuolo all’ultimo minuto di gioco.

LE PAROLE DI LONGHI

“Il declino del Napoli è iniziato quando è andato via Jorginho. Si tratta di un calciatore molto importante perché dava ordine e dettava i tempi a tutta la squadra. A Gattuso, ora, serve un calciatore del genere. La società azzurra sta lavorando sul mercato per dare all’allenatore quei calciatori che gli permettano di giocare secondo le sue idee tattiche.

Danilo Pereira? Il Napoli può prenderlo dal Porto. Sarebbe un po’ il Bakayoko di Gattuso al Milan, ma è pur sempre un calciatore diverso da Jorginho. Ha molto più fisico per il centrocampo. Se proprio dovessi paragonarlo a qualcuno, direi, Vieira.

Fabian Ruiz? A dire il vero, lo spagnolo forse non sente più la fiducia del nuovo allenatore. Sembra non rientrare più nei piani tattici, nel progetto del nuovo tecnico. Non solo per Fabian, ma quando si presenta il Real Madrid, è normale che un calciatore ci pensa, tutto il resto è noia”.

