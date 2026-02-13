longo-(fond.-cortina):-sport-di-alto-livello-porta-turismo-tutto-anno

“Non ci sono più le basse stagioni, molti turisti stranieri”

Cortina, 13 feb. (askanews) – “Significa attrarre attraverso l’alto livello sportivo per esempio un mondo turistico che ha consentito a Cortina d’Ampezzo di non essere più una località dalle corte stagioni, ma di avere un’unica stagione, quindi non ci sono più le basse stagioni, di avere un’unica stagione di 9-10 mesi, grazie per esempio ai clienti stranieri e questo avviene grazie allo sport di alto livello di cui siamo un attore organizzativo totale sotto tutti i punti di vista”. Lo ha detto ad askanews Stefano Longo, presidente della Fondazione Cortina, che durante i Giochi olimpici invernali lavora anche per la promozione delle imprese locali e del territorio.