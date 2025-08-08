venerdì, 8 Agosto , 25

Botulino, Nas: “Conserve vegetali più a rischio, quando le aprite attenti al clic clac”

(Adnkronos) - Dopo i casi di morti da...

La titoker Rita De Crescenzo alla Regione Campania, bufera per video

(Adnkronos) - Polemiche in Campania per la presenza...

Roma, furto nella boutique Valentino in pieno centro: rubate 30 borse

(Adnkronos) - Furto nella boutique di Valentino in...

Milano, torture nel carcere Beccaria: salgono a 42 gli indagati

(Adnkronos) - Sale a 42 il numero degli...
l’onu-chiede-“centinaia-di-squadre”-per-bonificare-il-sudan-dalle-mine
L’Onu chiede “centinaia di squadre” per bonificare il Sudan dalle mine

L’Onu chiede “centinaia di squadre” per bonificare il Sudan dalle mine

Video NewsL'Onu chiede "centinaia di squadre" per bonificare il Sudan dalle mine
Redazione-web
Di Redazione-web

“Operative solo circa 10 squadre di ispezione e bonifica”

Milano, 8 ago. (askanews) – Il Sudan ha bisogno di “centinaia di squadre” per bonificare il Paese dalle mine, con le aree urbane contaminate anche dopo due anni di combattimenti, afferma il responsabile del programma di sminamento delle Nazioni Unite a Khartoum. “Sono operative solo circa 10 squadre di ispezione e bonifica, un numero davvero molto limitato, che si occupa solo delle aree più critiche”, ha dichiarato Mohammad Sediq Rashid in una conferenza stampa.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.