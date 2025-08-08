l’onu-chiede-“centinaia-di-squadre”-per-bonificare-il-sudan-dalle-mine

“Operative solo circa 10 squadre di ispezione e bonifica”

Milano, 8 ago. (askanews) – Il Sudan ha bisogno di “centinaia di squadre” per bonificare il Paese dalle mine, con le aree urbane contaminate anche dopo due anni di combattimenti, afferma il responsabile del programma di sminamento delle Nazioni Unite a Khartoum. “Sono operative solo circa 10 squadre di ispezione e bonifica, un numero davvero molto limitato, che si occupa solo delle aree più critiche”, ha dichiarato Mohammad Sediq Rashid in una conferenza stampa.