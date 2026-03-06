L’Onu: “Fermate gli attacchi illegali, la posta in gioco non potrebbe essere più alta”

ROMA – Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha invitato le nazioni a “fermare i combattimenti e ad avviare seri negoziati diplomatici”. “La posta in gioco non potrebbe essere più alta”, ha scritto su X.

“Gli attacchi illegali in Medio Oriente e altrove stanno causando enormi sofferenze e danni ai civili in tutta la regione e rappresentano un grave rischio per l’economia globale, in particolare per le persone più vulnerabili. La situazione potrebbe sfuggire al controllo di chiunque. È tempo di porre fine ai combattimenti e di avviare seri negoziati diplomatici. La posta in gioco non potrebbe essere più alta”.

All the unlawful attacks in the Middle East and beyond are causing tremendous suffering and harm to civilians throughout the region – and pose a grave a risk to the global economy, particularly to the most vulnerable people. The situation could spiral beyond anyone’s control.… — António Guterres (@antonioguterres) March 6, 2026

