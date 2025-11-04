giovedì, 6 Novembre , 25

L'Onu: in Sudan insicurezza alimentare acuta per 21 milioni di persone
Roma, 4 nov. (askanews) – Si aggrava la crisi alimentare in Sudan a causa del conflitto in corso dall’aprile 2023, con una nuova analisi che conferma la carestia in corso in alcune zone delle regioni del Darfur e del Kordofan, dove combattimenti e assedi hanno tagliato fuori intere comunità da cibo e aiuti.

Secondo l’ultimo rapporto sulla sicurezza alimentare dell’Ipc (Integrated Phase Classification for Food Security), “a settembre oltre 21 milioni di persone, il 45% della popolazione, hanno affrontato alti livelli di insicurezza alimentare acuta (Fase Ipc 3), tra cui 375.000 persone in Fase Ipc 5 (Catastrofe) e 6,3 milioni di persone in Fase Ipc 4 (Emergenza)”.

