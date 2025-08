l’onu-lancia-l’allarme-su-haiti:-“preoccupazione-estrema-dopo-i-1500-morti-in-tre-mesi”

ROMA – “Estremamente preoccupante”: così il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Farhan Haq, ha descritto la situazione ad Haiti, Paese preda delle violenze crescenti tra esercito e bande armate. Secondo Haq, almeno 1.520 persone sono rimaste uccise tra aprile e giugno, mentre altre 609 sono state ferite. A queste si aggiungono 185 sequestri e 628 persone che hanno denunciato di aver subito violenze sessuali. Le bande armate costituiscono una grande minaccia per i civili dello Stato caraibico, con una escalation di criminalità e impunità soprattutto dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moïse, nell’estate 2021. La più colpita è la capitale Port-au-Prince, in gran parte sfuggita al controllo delle forze di sicurezza. Da ottobre 2024 a giugno 2025, oltre 4.800 persone sono morte e altre migliaia hanno subito violenze fisiche o sessuali.

Si stima che un milione e trecentomila persone abbiano dovuto lasciare le proprie case. Oltre agli sfollati interni, centinaia di migliaia di persone in questi anni ha cercato un posto sicuro nella vicina Repubblica Dominicana o negli Stati Uniti, ma la situazione non è semplice neanche oltre frontiera. A fine luglio il Dipartimento per la Sicurezza nazionale (Department for Homeland security, Dhs) degli Stati Uniti ha attuato quanto annunciato in questi mesi dall’amministrazione Trump, ossia ha revocato lo status di protezione temporanea per gli haitiani, che a partire dal prossimo 2 settembre si troveranno esposti al rischio di essere rimpatriati.

Il dipartimento statunitense ha chiarito che 521mila persone si troveranno in questa situazione. Il presidente Trump ha motivato la riforma affermando che “la situazione nel Paese è migliorata a tal punto da rendere sicuro il ritorno a casa per i cittadini haitiani”. Altri mezzo milione di haitiani si trova nella vicina Repubblica Dominicana. Sempre a fine mese il governo ha annunciato una riforma che invece guarda nella direzione opposta rispetto a quella di Washington: stabilizzare i lavoratori senza documenti. Ciò ha provocato proteste da parte del partito di destra La Antigua Orden Dominicana, che ha organizzato anche una manifestazione davanti la sede del congresso, a Santo Domingo.

