L’Onu vota per sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani

ROMA – Un voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla proposta di sospendere la Russia dal Consiglio dell’Onu per i diritti umani è previsto oggi a New York dopo le dieci ora locale, le 16 in Italia.A presentare la bozza di risoluzione è stata l’ambasciatrice degli Stati Uniti Linda Thomas-Greenfield.

Come motivazione della sospensione sono state addotte testimonianze, video e fotografie in arrivo da Bucha, una cittadina a nord-ovest di Kiev nella quale, secondo il sindaco Anatoliy Fedoruk, forze russe si sono rese responsabili dell’uccisione di almeno 300 civili. Mosca ha respinto le accuse, denunciando con il portavoce della presidenza Dmitry Peskov “una messinscena” e chiedendo “un’indagine obiettiva e indipendente”.

Il Consiglio dell’Onu per i diritti umani è un organismo del quale fanno parte 47 Paesi. Perchè la risoluzione sia approvata è necessaria una maggioranza di due terzi dei votanti che si esprima per il “sì” o per il “no”, dunque non astenendosi.

