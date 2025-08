Lookman-Atalanta, è braccio di ferro. E l’Inter prepara una nuova offerta

(Adnkronos) –

Continua il braccio di ferro tra l’Atalanta e Ademola Lookman. Secondo le ultime news di mercato di oggi, martedì 5 giugno, l’Inter sarebbe pronta a sfruttare lo strappo del giocatore, che ha pubblicato negli scorsi giorni una dura lettera sui propri canali social con cui chiedeva di essere ceduto, con una nuova offerta da presentare al club bergamasco.

L’ennesimo rilancio, per mettere la parola fine su quella che sta diventando una telenovela, sarebbe intorno ai 45 milioni di euro, non distante quindi dall’ultima offerta nerazzurra, ma con bonus più facili da raggiungere. La Dea però, almeno finora, non si è mai mossa dalla sua richiesta di 50. Intanto il giocatore, per forzare la mano al club bergamasco, non si è presentato, per il secondo giorno consecutivo, a Zingonia per gli allenamenti agli ordini del nuovo tecnico Ivan Juric.

Oggi, così come ieri, Lookman avrebbe dovuto svolgere un allenamento individuale e personalizzato a causa di problemi muscolari che il giocatore si trascina dall’ultima parte di stagione. Il recupero però dovrà attendere, prima c’è il mercato.