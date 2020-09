AGI – Poteva essere sicuramente un compleanno migliore quello dell’Opec che il 14 settembre ha compiuto 60 anni. L’organizzazione sta attraversando una delle peggiori crisi della sua storia: la domanda di petrolio è ormai da mesi in calo a causa del Covid-19 ma anche per la transizione energetica. Il monopolio esercitato fino a pochi anni fa è in crisi e al suo interno non regna l’armonia. Tuttavia gli analisti sono pronti a scommettere che per cantare il ‘de profundis’ sia ancora presto.

Fondata il 14 settembre 1960 su iniziativa di Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait e Venezuela, l’alleanza conta oggi 13 membri,

L’articolo L’Opec fa 60, tra Covid e transizione green proviene da Notiziedi.

