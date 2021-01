L’Opec+ trova il compromesso, produzione di fatto invariata

AGI – La produzione dei paesi Opec+ rimarrà sostanzialmente invariata a febbraio e marzo sui livelli di gennaio ma Russia e Kazakistan potranno aumentare l’output di greggio di complessivamente 150.000 barili per far fronte alla maggiore domanda interna in inverno.

Per non causare un eccesso di offerta mentre la ripresa della domanda è molto fragile e incerta, l’Arabia Saudita effettuerà tagli volontari di 1 milione di barili al giorno a febbraio e marzo.

E’ questo il compromesso raggiunto nella riunione di oggi dell’Opec+, dopo lo stallo di ieri dovuto alle divergenze tra i Paesi.

Dopo l’intesa il prezzo del petrolio balza di oltre il 5% con il Wti che ha superato quota 50 dollari,

