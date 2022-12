L’opera dedicata a Maradona al Colosseo all’asta per beneficenza

L’idea di Mako Shock per Unicef

Roma, 21 dic. (askanews) – L’opera di Mako Shock apparsa al Colosseo dedicata a Maradona va all’asta per beneficenza. Era parsa a Roma la notte prima della finale mondiale un’opera a grandezza naturale rappresentante Diego Armando Maradona in una iconica immagine del goal con l’Argentina durante il mondiale poi vinto è stata un vero e proprio portafortuna per l’Argentina di Messi che in una partita straordinaria ha visto prevalere l’Argentina aggiudicandosi il terzo mondiale.

Maradona e Messi sono accomunati in questa favola calcistica, Mako Shock nella sua prima apparizione pubblica ha saputo cogliere il momento per poter esibire un’opera unica, inoltre vuole dare seguito alla sua iniziativa mettendo all’asta l’opera portafortuna e donare il ricavato ad un’Associazione Argentina che si occupa dei bambini e delle bambine provenienti da famiglie indigenti, dove ben il 48% di questi ultimi è sotto la soglia di povertà dati UNICIEF argentina.

L’artista romano lancia un appello a tutti coloro che amano lo sport che amano il calcio di regalarsi un’opera ormai simbolo e fare beneficenza ad un popolo ora campione del mondo ma che vede ogni giorno criticità importanti nel loro paese.

