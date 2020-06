L’operaio che ha prodotto bombole a tempo record: “Comprerò la mia prima cravatta per Mattarella”

AGI – “Come festeggio? Non me l’aspettavo proprio, passerò il pomeriggio dal dentista, avevo già appuntamento. Quando un ex collega stamattina mi ha girato un articolo con la notizia all’inizio ho pensato che mi prendesse in giro, ma era scritto così bene che ho finito col crederci. E ho pensato che se c’è una cerimonia devo comprare una cravatta, mai avuta una”.

A Maurizio Magli da Albano Sant’Alessandro, provincia di Bergamo, è servito un po’ di tempo per immaginarsi Cavaliere della Repubblica insignito dal presidente Sergio Mattarella. E’ stato scelto lui in rappresentanza degli operai della Tenaris di Dalmine che hanno risposto sì quando l’azienda ha chiesto chi,

