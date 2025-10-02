giovedì, 2 Ottobre , 25

L’Oreal, Balooch: “Aiutiamo la bellezza con la tecnologia e l’Ia”

(Adnkronos) - L’Orèal protagonista all’Italian Tech Week di...

L’Oreal, punta sulle startup, Balooch: “150 partnership in un anno”

(Adnkronos) - "Nell'ultimo anno abbiamo stretto oltre 150...

Scontro tra auto e bici alle 2 del mattino, morto un 17enne a Roma

(Adnkronos) - Incidente tra un'auto e una bici...

Fumo, Caponnetto (Coehar): “Convergenza esperti su prodotti alternativi per ridurre rischi”

(Adnkronos) - Quando di parla di fumo e...
l’oreal,-balooch:-“nuovi-strumenti-fanno-vivere-meglio-e-aiutano-la-pelle”
L’Oreal, Balooch: “Nuovi strumenti fanno vivere meglio e aiutano la pelle”

L’Oreal, Balooch: “Nuovi strumenti fanno vivere meglio e aiutano la pelle”

DALL'ITALIA E DAL MONDOL'Oreal, Balooch: "Nuovi strumenti fanno vivere meglio e aiutano la pelle"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Oggi per noi la longevità è a tutti gli effetti un nuovo campo di ricerca che vogliamo esplorare e di cui essere leader”. Così Guive Balooch, Global Managing Director, Augmented Beauty & Open Innovation di L’Oréal, intervenuto sul tema all’Italian Tech week.  

“Non si tratta solo di vivere più a lungo, ma di vivere meglio: e vivere meglio fa bene anche alla pelle. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo sviluppato una serie di partnership: una con un’azienda in Svizzera, la TimeLine, che ha il miglior integratore per la longevità oggi disponibile, chiamato Urolithin A, e che stiamo provando ad applicare al beauty. Abbiamo poi collaborazioni con aziende come Senesca nel Regno Unito – prosegue Balooch – che ci aiutano a sviluppare l’intelligenza artificiale per individuare le prossime molecole da utilizzare per la longevità nei mitocondri. E stiamo anche sviluppando, assieme alla diagnostica di cui ho parlato prima, strumenti come Cell Bioprint, che aiuta a misurare il longevity score, in modo da capire come essere proattivi e non solo reattivi con la propria bellezza. Nei prossimi anni continueremo a costruire partnership incentrate sulla longevità. Crediamo fermamente che questo sia un ambito di ricerca fondamentale per il futuro del beauty”, conclude Guive Balooch. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.