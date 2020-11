Loredana Lecciso e la sorella Raffaella contro le cinque sfere a Live Non è la D’Urso

A Live – Non è la D’Urso Loredana Lecciso e la sorella gemella Raffaella si confrontano con le cinque sfere. La prima sfera rossa è quella di Caterina Collovati che precisa: “il mio rosso è per la prima parte dell’esibizione, mentre mi è molto piaciuto come hai saputo fare un passo indietro come compagna di Al Bano nel sodalizio professionale di Al Bano e Romina“. L’altra sfera rossa è quella di Alda D’Eusanio che boccia letteralmente le gemelle Lecciso: “fenomeni televisivi senza saper fare nulla. Siete state derise, criticate, non piacete a nessuno…”.

Sopra e sotto il video Mediaset con Loredana e Raffaella Lecciso contro le cinque sfere.

