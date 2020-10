Lorella Cuccarini a Verissimo: “Non ho pugnalato un collega alle spalle” | Video Mediaset

Lorella Cuccarini a Verissimo ha vuotato il sacco togliendosi diversi sassolini dalle scarpe. “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona…”. La conduttrice e showgirl ha poi aggiunto: “La lettera non era rivolta alla stampa o al pubblico. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. … ”. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale. Come risponderà Alberto Matano, ora unico conduttore de La Vita in Diretta?

continua a leggere sul sito di riferimento