Lorenzin: su Covid attendiamo dal governo parole chiare

Intervento dell’ex ministro della Salute al Congresso AISO

Roma, 16 set. (askanews) – “L’aumento dei contagi non deve creare allarmismi ma diffondere consapevolezza. La prevenzione è tutto, e le circolari ministeriali vanno accompagnate da capillari campagne di comunicazione. Covid e influenza vanno governati per non trovarci con i pronto soccorso affollati”. Lo ha dichiarato la senatrice Beatrice Lorenzin (Pd), parlando di prevenzione in un dibattito organizzato a Bologna, nell’ambito del Congresso AISO (Associazione italiana scuole di osteopatia).

“Il virus sta mutando, come ci si aspettava, la Francia ha deciso di anticipare la campagna vaccinale, in Italia cosa facciamo? Sappiamo tutti che le campagne di prevenzione – ha sottolineato l’ex ministro della Salute – vanno pianificate e promosse. Voi – ha ribadito alla numerosissima platea di osteopati – fate parte di quell’esercito di comunicatori formato dal pegsonale sanitario che lavorano nell’ambito della prevenzione. A voi, e a tutti, il governo dovrebbe comunicare in modo chiaro se è necessario o no anticipare la campagna vaccinale, anche quella antinfluenzale, se serve o meno utilizzare la mascherina per i positivi, se e quali dispositivi di protezione individuali devono essere indossati dal personale sanitario o dai lavoratori fragile. Insomma – ha concluso la Lorenzin – non servono mezze parole, ma senza allarmismi una campagna antinfluenzale chiara ed efficace specie per anziani e più fragili”.