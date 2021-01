Lorenzo Cesa è indagato in Calabria per mafia. Il M5s blocca il dialogo con l’Udc

AGI – Le dimissioni di Lorenzo Cesa “con effetto immediato” da segretario nazionale dell’Udc non bastano. Il Movimento 5 stelle chiude la strada a ogni possibile dialogo con “chi e’ indagato per reati gravissimi”. Cesa ha ricevuto questa mattina un avviso di garanzia per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso su fatti risalenti a oltre tre anni fa.

“Da una prima lettura sommaria degli atti a me notificati dalla Procura di Catanzaro – scrive in una nota l’ex parlamentare – prendo atto del mio coinvolgimento in una limitata vicenda, contigua all’indagine ben più ampia che ha interessato oltre 40 persone,

