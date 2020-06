Lorenzo Insigne è pieno di energie, sia in campo che fuori. Il calciatore infatti si è scatenato sulle note di una famosa canzone in voga su Tik Tok in compagnia della moglie Jenny e di altri amici.

Insigne si diverte e balla su Tik Tok

Lorenzo Insigne si diverte e anche tanto sulla piattaforma Tik Tok che è ormai spopolata in tutto il mondo. Il calciatore si è scatenato a ritmo di musica insieme alla moglie Jenny e tanti amici.

Uno scugnizzo poi… resta sempre uno scugnizzo, anche durante un balletto! Il capitano ha infatti volontariamente colpito l’amico durante un passo per scherzare. In allegato il video:

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CB5bDKlilPJ/?fbclid=IwAR3iw6AXoSB0JtXMqXsc8sDEdw7QB9wT663NUlZaenvnAYxnkP7udcc0f4M”]

The post Lorenzo Insigne si scatena su Tik Tok: il balletto | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento