Lorenzo Maternini entra nel Cda di Cdp Venture Capital

Vice presidente Talent Garden e cofondatore newcleo

Roma, 30 set. (askanews) – Lorenzo Maternini, socio fondatore e vice presidente di Talent Garden, è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti – Venture Capital – Fondo nazionale innovazione.

Maternini porterà dentro Cdp Venture Capital l’esperienza maturata negli anni con il lavoro svolto sul campo con Talent Garden, la rete di spazi più diffusa in Europa dedicata alla formazione e sviluppo delle imprese tecnologiche digitali.

Classe 1984, laurea in Technology-Enhanced Communication for Cultural Heritage all’Università della Svizzera Italiana, un’esperienza al Guggenheim di New York come consulente new media per i programmi didattici.

Dal 2020 è investitore e cofondatore della società newcleo, startup innovativa nello sviluppo di mini reattori nucleari e cofondatore e Presidente di Muffin, società fintech fondata nel 2021.

Attualmente ricopre l’incarico di consigliere di amministrazione presso Banca Guber e di consigliere per l’innovazione del Sindaco di Milano all’interno del Comitato per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale.