Lorieshien Umali vs Nicola Gargaglia si sfidano a All together now 2. Nella finale di stasera, giovedì 2 gennaio 2020, la concorrente dalle Filippine e l’ex volto di Amici 5 si sono presentati davanti al Muro con i giudici, chi con la canzone “Bang bang”, chi con il brano “Se adesso te ne vai”. Rivediamo le due esibizioni, allora, grazie ai video ufficiali da Mediaset Play.

