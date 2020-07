L’oro è al livello più alto di tutti i tempi

Il coronavirus non si ferma, sembra inarrestabile, e manda l’oro in Paradiso, al livello più alto di tutti i tempi, sopra 1.900 dollari l’oncia, a 1.944 dollari, almeno per ora. “L’oro ha sfondato quota 1.900 dollari, ma il superamento della soglia dei 2.000 dollari l’oncia sembra solo una questione di quando, non di se”.

Lo ha detto Barani Krishnan, analista senior sulle commodity di it.investing, ricordando che tra i fattori di incertezza che stanno spingendo l’oro al top ci sono anche le tensioni tra Usa e Cina e la difficile discussione al Congresso sul quinto pacchetto di stimoli statunitense,

