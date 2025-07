los-angeles,-auto-travolge-la-folla,-conducente-colpito-da-spari

Almeno 30 feriti , di cui sette sarebbero in condizioni critiche

Los Angeles (California), 19 lug. (askanews) – Le immagini da Hollywood dopo che un’auto è piombata sulla folla nella notte fra venerdì e sabato. Secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, l’auto ha ferito almeno 30 persone, di cui sette in condizioni critiche. La macchina ha travolto la folla su Santa Monica Boulevard.Il sergente Travis Ward, comandante della Central Traffic Division Watch del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, ha dichiarato che il conducente della vettura è stato colpito da un proiettile dopo l’incidente ed è stato trasportato in ospedale dove è stato operato. Per questo motivo, ha aggiunto Ward, la polizia non è ancora stata in grado di stabilire se l’incidente sia stato intenzionale o se il conducente sia uscito di strada. Stando a quanto riferito all’emittente Nbc dal responsabile dell’informazione dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, Adam VanGerpen, il veicolo ha colpito un carretto di tacos prima di finire sulle persone che si trovavano davanti a una discoteca.