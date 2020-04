Lotito “Il sistema è a rischio se il campionato non riparte”

Play-off no ma una gara secca contro la Juventus per lo scudetto sì. Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna a parlare dalle pagine di “La Repubblica” e ribadisce che se non ripartirà il campionato “si rischia di mandare a gambe all’aria il sistema. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi effettivi che corrono”. Al numero uno biancoceleste viene rimproverato di voler tornare in campo a tutti i costi per giocarsi lo scudetto “ma se non si gioca più io sono già in Champions e risparmio quattro mensilità di stipendi. Avrei la convenienza a non giocare,

