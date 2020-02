​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Da un lato l’​Udinese cerca punti per allontanare lo spauracchio delle posizioni più a rischio, d’altro canto il ​Verona, sorpresa della stagione, vuole continuare a sognare nonostante le assenze: questi i temi del lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A. PRIMO TEMPO – Grande occasione per il Verona, la prima del match: Borini, schierato da centravanti anche a causa…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lotta ed emozioni ma niente gol: 0-0 tra Udinese e Verona alla Dacia Arena proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento