Lotteria da record, vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa
Redazione-web

(Adnkronos) – Una vincita da record negli Stati Uniti. Una schedina giocata in Arkansas si aggiudica il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzeccato i 6 numeri estratti: 4, 25, 31, 52 e 59 a cui si aggiunge il Powerball 19. Il montepremi complessivo raggiunge la cifra di 1 miliardo e 817 milioni di dollari. “E’ un premio che cambia la vita”, dice Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group e CEO di Iowa Lottery. 

Il vincitore, per adesso ancora anonimo, potrà scegliere tra 2 diverse soluzioni per riscuotere la vincita. Può ricevere subito 834,9 milioni di dollari in un’unica soluzione o ricevere l’intera cifra, che si intende lorda, diluita in 30 anni: un pagamento immediato e poi 29 pagamenti con un incremento del 5% ogni anno. 

L’estrazione di Natale ha reso felici altri 8 giocatori negli Stati Uniti: sono quelli che hanno indovinato 5 numeri aggiudicandosi premi da 1 milione di dollari. Altri 114 schedine si sono aggiudicate 50mila dollari e 31 hanno vinto 100mila dollari. 

