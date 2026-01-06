lotteria-italia-2025-2026:-questa-sera-lo-speciale-di-affari-tuoi-e-l’estrazione-dei-biglietti-vincenti

ROMA – Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con Affari Tuoi e la Lotteria Italia. Questa sera, in diretta dalle 20.35 su Rai 1, andrà in onda “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino in cui verranno svelati i biglietti vincenti, tra cui il primo premio da 5 milioni di euro. Ad inaugurare la serata, ci sarà l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

GLI OSPITI DELLA SERATA

Tanti gli ospiti che arriveranno al Teatro delle Vittorie per una serata ricca di spettacolo, musica e divertimento: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars.

La serata inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente di una regione. Al termine, spazio al gioco legato alla Lotteria, con i cinque biglietti vincenti di prima categoria.

RECORD DI BIGLIETTI VENDUTI: 9,6 MILIONI

Quest’anno si registra un record di biglietti venduti. Secondo i dati elaborati da Agimeg, 9,6 milioni di tagliandi sono stati comprati dagli italiani. Un numero mai così elevato negli ultimi 15 anni. È possibile acquistare i biglietti cartacei della Lotteria Italia 2025 fino alle ore 20:30 di oggi.

L’elenco completo dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito ufficiale della Lotteria Italia o sull’app MyLotteries, oltre che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it