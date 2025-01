Lotteria Italia 2025, premi e data di scadenza: come funziona

(Adnkronos) – Sono stati estratti lunedì 6 gennaio 2025, come di consueto nel giorno dell’Epifania, i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024. Per ritirare i premi, nel caso in cui si fosse in possesso di uno dei biglietti vincenti, c’è una data di scadenza?

Per poter entrare in possesso della eventuale vincita ci sono sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti (QUI L’ELENCO COMPLETO) come riporta Agipronews.

I vincitori hanno dunque 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.