lotteria-italia-2026,-premio-speciale-da-300mila-euro:-il-biglietto-vincente

(Adnkronos) – Assegnato il premio speciale da 300mila euro al primo biglietto vincente della Lotteria Italia 2026. Il biglietto è il numero M291089 ed è stato venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Il biglietto è stato estratto durante lo speciale Affari Tuoi in onda stasera su Raiuno.
 

