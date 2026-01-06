Lotteria Italia, assegnato il Premio Speciale da 300.000 euro. Il biglietto venduto ad Auronzo di Cadore

ROMA – Il premio speciale della Lotteria Italia 2026 da 300.000 euro è stato estratto questa sera poco prima delle 21. Il biglietto vincente M291089 è stato venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.

La vendita di 9,6 milioni di tagliandi, come riporta Agimeg, ha consentito anche quest’anno l’assegnazione dei cinque premi da un milione di euro, confermando lo schema dell’edizione precedente. Oltre ai premi principali, sono stati distribuiti 300 premi complessivi tra seconda, terza e quarta categoria. Sommando anche i 78 premi giornalieri, il totale dei premi assegnati in questa edizione della Lotteria Italia sale a 384.

