L’ottocentesco Palmento di Rudinì a Pachino diventerà Museo del Vino

Milano, 27 apr. (askanews) – Il Palmento di Rudinì diventerà Museo del Vino. Il rilancio, la gestione e la riqualificazione è stata affidata dal Comune di Pachino all’Associazione Vivi Vinum Pachino e alla Cooperativa Le Terre di Ebe, unite in ATS.

Hanno partecipato alla firma della convenzione il sindaco del Comune di Pachino, Giuseppe Gambuzza, il dirigente dell’Ufficio Turismo e Cultura, Mariano Tusa, l’assessore all’Agricoltura e Viticoltura, Salvatore Lentinello, il presidente di Vivi Vinum Pachino, Walter Guarrasi, e il presidente della Cooperativa Terre di Ebe, Maurizio Campo.

Il Palmento, che risale al 1800, fu costruito in Sicilia dal Marchese Antonio Di Rudinì, versa in stato di abbandono. Per il suo recupero, il Comune di Pachino ha bandito l’affidamento per farne un Museo del Vino che potrà tutelarne l’identità. Saranno avviati i lavori di riqualificazione che ne valorizzeranno il pregio storico e ne garantiranno la fruizione in futuro.