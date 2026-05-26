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Lotus presenta Emira 420 Sport, più potente e leggera
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Lotus presenta Emira 420 Sport, più potente e leggera

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Milano, 26 mag. (askanews) – Lotus, brand del gruppo cinese Geely, amplia la gamma Emira con la nuova 420 Sport, la versione più potente, leggera e aerodinamicamente evoluta del modello. Gli ordini sono già aperti, con consegne previste da agosto 2026 e prezzo in Italia a partire da 133.500 euro.

La nuova Emira 420 Sport monta un motore turbo quattro cilindri di 2 litri da 420 cavalli e 500 Nm di coppia, abbinato a un cambio a doppia frizione a otto rapporti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi, mentre la velocità massima è di circa 300 km/h.

Rispetto alla Emira Turbo, con il Lightweight Handling Pack la vettura pesa 25 kg in meno e genera 25 kg in più di carico aerodinamico. Il pacchetto include ammortizzatori Multimatic regolabili, scarico in titanio, batteria agli ioni di litio e componenti in fibra di carbonio.

Per la prima volta sulla Emira debutta anche un pannello del tetto in vetro oscurato rimovibile, disponibile su tutta la gamma. Il tetto può essere rimosso rapidamente e riposto dietro i sedili, trasformando la coupé in una configurazione open-air.

“Emira 420 Sport rappresenta una dichiarazione concreta del nostro impegno nel percorso Focus 2030 e della nostra costante attenzione alle esigenze dei clienti”, ha dichiarato Qingfeng Feng, ceo del gruppo Lotus, sottolineando l’obiettivo di offrire “un’esperienza di guida ancora più connessa, intuitiva e coinvolgente”.

La nuova versione introduce anche aggiornamenti aerodinamici e di raffreddamento, con splitter anteriore, prese d’aria maggiorate, spoiler posteriore e portellone rivisto. Secondo Lotus, le modifiche migliorano la stabilità e permettono prestazioni più costanti anche nelle condizioni di guida più impegnative.

All’interno, l’abitacolo resta orientato al guidatore, con sedili regolabili in 12 direzioni, nuove palette del cambio in fibra di carbonio e possibilità di personalizzazione. Tra le opzioni figurano il pacchetto esterno in fibra di carbonio, nuovi cerchi forgiati da 20 pollici e una gamma colori ampliata, con il nuovo Tangelo Orange riservato alla 420 Sport.

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