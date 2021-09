Louis Tomlinson dei One Direction in concerto a Roma e Taormina nel 2022

NAPOLI – Buone notizie per i fan italiani di Luis Tomlinson. Dopo l’annuncio della tappa al Milano Summer Festival il prossimo 3 settembre, altre due date si sono aggiunte al tour del cantante britannico, membro della boyband One Direction. A darne notizia Live Nation Italia che “a grande richiesta” rende noti i due appuntamenti estivi previsti: il 30 agosto nell’ambito del Roma Summer Fest e l’1 settembre al Teatro Antico di Taormina.

GLI ESORDI E LA PAUSA DAI ONE DIRECTION

Louis Tomlinson ha 29 anni ed è nato nel sud dello Yorkshire britannico, a Doncaster. Già da giovanissimo manifesta un interesse per la recitazione che lo porterà a cimentarsi in alcuni piccoli ruoli sul piccolo schermo, da “Fat Friends” e “Waterloo Road” per poi arrivare a interpretare Danny Zuko nel musical cult “Grease”. Da qui l’illuminazione: Louis capisce che la sua strada è la musica e decide di presentarsi ai provini di X Factor nel 2009. Le cose non andranno nel modo sperato fino aquando l’anno successivo i giudici del programma non gli propongono di formare una band: è così che nascono gli One Direction.

Successivamente la giovane band firma un contratto con la Syco Records e si mette al lavoro al suo primo album a cui ne seguiranno altri ma fino a Made in the A.M, l’ultimo disco prima dell’annuncio di una pausa che dura dal 2016. Ufficialmente però non si è mai sciolta.

Nel 2018 Tomlinson torna a X Factor ma questa volta come giudice.

Nel 2019 il cantante pubblica i singoli Two of Us”, Kill My Mind”, “We Made It” che anticipano la pubblicazione di “Walls”, che da gennaio 2020 sancisce il suo debutto discografico da solista.

