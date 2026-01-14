louvre-aumenta-prezzo-biglietti-del-45%-per-visitatori-extra-ue

Dovranno pagare 32 euro invece che 22

Parigi, 14 gen. (askanews) – In coda ma con i documenti alla mano, a partire dal 14 gennaio 2026 il Museo del Louvre ha deciso di emettere biglietti più cari per turisti extra UE. I non europei devono pagare 32 euro, contro i 22 del bigllietto tradizionale, ossia il 45% in più.Il Louvre ha deciso di aumentare il prezzo per ammirare tutte le straordinarie bellezze, tra cui il sorriso enigmatico della Gioconda di Leonardo da Vinci, per raccogliere fino a 20 milioni di euro all’anno necessari per affrontare “problemi strutturali” e finanziare la ristrutturazione del museo d’arte più visitato al mondo. La misura voluta dal governo francese è anche legata all’aumento del costo della sicurezza dopo il furto in pieno giorno dei gioielli della corona tesori di inestimabile valore di cui si sono perse le tracce. Lo scorso anno il più importante museo di Parigi ha accolto 8,7 milioni di persone, il 69% provenienti dall’estero.”Penso che sia un po’ ingiusto nei confronti dei non europei, veniamo da più lontano, ma si fa quello che si deve” commenta un po’ risentito questo turista australiano.