mercoledì, 25 Febbraio , 26

Porti, Latrofa (Civitavecchia): “Incontrerò i pescatori, comprendo le preoccupazioni”

(Adnkronos) - Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale...

Sciopero treni e non solo: stop previsti 26, 27 e 28 febbraio

(Adnkronos) - Nuova ondata di scioperi in arrivo....

Primavera in anticipo con l’anticiclone, temperature fino a 9 gradi oltre la norma

(Adnkronos) - Inverno al capolinea, l'anticiclone porta una...

Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arresti

(Adnkronos) - Le mani del clan Contini sull'ospedale...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLouvre, presidente della Reggia di Versailles sarà il nuovo direttore
louvre,-presidente-della-reggia-di-versailles-sara-il-nuovo-direttore
Louvre, presidente della Reggia di Versailles sarà il nuovo direttore
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Louvre, presidente della Reggia di Versailles sarà il nuovo direttore

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d’Orsay fino al 2024, Christophe Leribault, sarà il nuovo direttore del Museo del Louvre. E’ quanto apprende Bfmtv. Prende il posto di Laurence des Cars, che si è dimessa ieri dopo gli scandali che hanno travolto il museo più visitato al mondo, tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni di des Cars affermando che il Museo del Louvre ha bisogno di ”un nuovo slancio”. 

Previous article
Primavera in anticipo con l’anticiclone, temperature fino a 9 gradi oltre la norma
Next article
Sciopero treni e non solo: stop previsti 26, 27 e 28 febbraio

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Porti, Latrofa (Civitavecchia): “Incontrerò i pescatori, comprendo le preoccupazioni”

(Adnkronos) - Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa sabato prossimo si recherà presso la darsena romana per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sciopero treni e non solo: stop previsti 26, 27 e 28 febbraio

(Adnkronos) - Nuova ondata di scioperi in arrivo. Treni, aerei e – in alcune aree – anche il trasporto pubblico locale: le nuove mobilitazioni...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Primavera in anticipo con l’anticiclone, temperature fino a 9 gradi oltre la norma

(Adnkronos) - Inverno al capolinea, l'anticiclone porta una primavera anticipata in Italia e a parte le nebbie scalderà fino a 9°C oltre la norma...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arresti

(Adnkronos) - Le mani del clan Contini sull'ospedale San Giovanni Bosco: ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocato, medici e professionisti compiacenti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.