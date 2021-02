Lovestruck in the City su Netflix: trama e cast della serie tv

Un appassionato architetto va alla ricerca della donna per cui ha perso la testa tra le strade di Seoul. Questa è Lovestruck in the City, nuova serie sudcoreana disponibile su Netflix. Diretta da Park Shin-woo, la storia mette in scene diverse storie d’amore tra alcuni giovani che vivono in una città grande e complessa. La prima stagione, composta da 17 episodi, è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix il 23 febbraio.

Lovestruck in the City: la trama della serie tv

La serie tv si presenta sottoforma di intervista con sei persone che parlano davanti alla telecamera della loro vita sentimentale. La trama principale è incentrata su Park Jae-won, architetto professionista di 32 anni, appassionato al suo lavoro e onesto. La sua storia comincia con un incontro fugace con una donna che gli ha rubato il cuore e che poi è scomparsa senza lasciare traccia.

La donna misteriosa è Lee Eun-oh, una commerciante di 29 anni che conduce una vita normale in apparenza, poiché in realtà ha un alter ego con cui si fa chiamare Yoon Seon-a. Lee incontra Park Jae-won sotto falsa identità, e si innamorano sulla spiaggia di Yangyang.

Poi c’è la storia di Choi Kyung-joon, 29 anni, anche lui architetto, che fa coppia con Seo Rin-yi. I due sembrano avere un rapporto perfetto. C’è poi Kang Geon, uno scrittore di 29 anni che ha la tendenza adiinnamorarsi troppo facilmente. E infine c’è la storia di Oh Sun-young, un’insegnante di ginnastica di 30 anni, impegnata in un appuntamento combinato.

Lovestruck in the City su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Ji Chang-wook nei panni di Park Jae-won, architetto di 32 anni; Kim Ji-won è Lee Eun-oh / Yoon Seon-a, una commerciante di 29 anni; Kim Min-seok è Choi Kyung-joon, architetto di 29 anni che lavora in un’azienda fondata dal padre e dallo zio;

So Joo-yeon è Suh Rin-yi, un ragazzo di 29 anni che svolge molti lavori part-time insieme a Kyung-joon; Ryu Kyung-soo è Kang Geon, autore di 29 anni, non ha una storia seria da molto tempo; e Han Ji-eun interpreta Oh Sun-young, 30 anni, un’insegnante di ginnastica del liceo.

