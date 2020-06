Lozano al Parma? Il ds Faggiano: “È un giocatore importante, dipenderà tutto da un fattore”

Ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato un’intervista Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma parlando anche di un possibile presto di Lozano. Queste le sue parole.

LOZANO PARMA, LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO

“Lozano in prestito nome interessante se parte Gervinho? Certo che è un nome interessante, è un giocatore importante ma dobbiamo vedere un po’ come saremo messi dopo il COVID-19 con gli ingaggi e tutto, se non ci sono determinate entrate, anche noi avremmo le ossa abbastanza rotte”.

LA SITUAZIONE DI LOZANO

L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto della situazione in merito ad alcuni dei calciatori azzurri, tra cui Hirving Lozano, che potrebbero finire sul mercato al termine della stagione. L’attacco azzurro, infatti, si appresta a divenire uno dei reparti che sarà maggiormente rivisitato, a causa dell’addio possibile di Arek Milik e José Callejon. Contestualmente l’arrivo di Andrea Petagna e la permanenza di Dries Mertens, con Lorenzo Insigne e Matteo Politano.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, il Napoli sta studiando la miglior soluzione per lo spagnolo, il cui futuro sembra ormai destinato ad allontanarlo dall’azzurro. Resta in piedi la possibilità del rimpatrio in Spagna, per chiudere in casa la carriera. Anche per Lozano saranno mesi cruciali fino alla chiusura del campionato. Dovrà scalpitare e dimostrare senso di appartenenza e voglia di rivalsa, poiché sarà la sua ultima possibilità per “gettare via l’etichetta di flop che lo ha accompagnato finora.”

