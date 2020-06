Lozano, che succede? Giuntoli: “Calciatore importante, valuteremo il futuro”

Lozano, che succede? Il messicano non è riuscito a mostrare le proprie qualità a Napoli, tra ruoli ‘adattati’ con Ancelotti e un talento poco adatto all’idea di gioco di Gattuso. L’affare più importante e costoso dell’era De Laurentiis, un investimento da quasi 50 milioni che non ha fruttato. La bocciatura dell’allenatore ex Milan appare evidente, ma il club di De Laurentiis non può permettersi una minusvalenza. Soprattutto in un momento così, dove si combinano la crisi economica dovuta alla pandemia ed il mancato accesso in Champions League.

Lozano, che succede? Giuntoli lancia un messaggio

Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli nel corso della lunga intervista rilasciata a Sky Sport (qui la versione completa) ha affermato: “Noi pensiamo che Hirving possa essere un calciatore bravo e importante, vediamo che accadrà nelle prossime gare”.

