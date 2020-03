Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, ha condiviso sui social la campagna della Nike contro il coronavirus. I più grandi calciatori e atleti del mondo invitano tutti i tifosi a restare in casa e a non uscire. Ecco il suo messaggio:

“Se qualche volta hai sognato di giocare di fronte a milioni di persone in giro per il mondo, questo è il tuo momento. Continua a giocare per il mondo. Ora più che mai siamo una squadra. Gioca dentro, gioca per il mondo”.

Lozano si allena a casa: invito a non uscire

Gli allenamenti a Castel Volturno per gli azzurri sono sospesi, ma dovrebbero riprendere nel corso della settimana in entrata. I calciatori, intanto, si allenano a casa e si mantengono in forma. La ripresa del campionato appare ancora lontano, ma il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Oltre alla Serie A, c’è una sfida al Camp Nou da giocare contro il Barcellona e un accesso alla finale di Coppa Italia ancora in palio. Ma la priorità resta la salute di tutti: Lozano e i compagni invitano a non uscire di casa, seguendo le disposizioni del Ministero.

The post Lozano con Nike contro il coronavirus: “Ora più che mai siamo una squadra” | FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento