Lozano: “Dai, che bella squadra. Campioni!” | FOTO

Hirving Lozano non vive una stagione facile, nonostante ieri il Napoli abbia conquistato la Coppa Italia. Il feeling con Gennaro Gattuso non è scattato: il messicano è stato convocato per la finale, ma senza entrare in campo. Neanche un minuto, come contro l’Inter nella semifinale di sabato sera. Per due volte non è rientrato nei cinque cambi. Anzi, appena pochi giorni fa il mister lo aveva allontanato dalla seduta di allenamento per scarso impegno. In passato era successo ad Allan, che da quel momento in poi non ha più ritrovato continuità come titolare in mezzo al campo.

Napoli, Lozano: “Dai, che bella squadra. Campioni!”

Nonostante questo momento, el Chucky non ha fatto mancare il proprio appoggio e sostegno ai compagni di squadra. L’ex Psv si è unito alla festa per il primo titolo con la maglia del Napoli e ha scritto su Instagram: “Dai che bella squadra, campioni”.

Hirving Lozano è il primo messicano a vincere un titolo in Italia, un primato che resterà storico a prescindere dalla decisione che calciatore e società prenderanno di comune accordo per il futuro.

